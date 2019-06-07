قرار صادم.. «فيسبوك» محظور على أجهزة «هواوي»

قررت شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك الأميركية، عدم السماح بتحميل تطبيق فيسبوك مسبقا على أجهزة شركة هواوي مستقبلا، وذلك بموجب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على منتجات الشركة الصينية.

لكن على الرغم من هذا القرار من جانب فيسبوك، فإن العملاء ومالكي هواتف هواوي حاليا سيكون بمقدورهم استخدام التطبيق وتحميل التحديثات عليه في أي وقت، بحسب تصريح من الشركة لـ«رويترز»، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذته فيسبوك لا يسري إلا على هواتف هواوي الذكية الجديدة.

ومن التطبيقات الأخرى التي يجري تحميلها مسبقا على هواتف هواوي «تويتر» للتغريدات و«بوكينغ دوت كوم» للحجز على الإنترنت، ورفضت الأولى التعليق على مثل هذه الأنباء بينما لم ترد الثانية على طلب بهذا الخصوص من قبل رويترز.

كذلك رفضت «هواوي» التعليق على الخطوة التي قامت بها فيسبوك تجاه تطبيقها وتحميله على هواتف هواوي.

وكانت غوغل أعلنت في وقت سابق أنها لن تتيح تطبيقها على هواتف هواوي وأمهلت الشركة الصينية 90 يوما للتوقف عن استخدام تطبيقاتها وبرمجياتها، مع العلم أن كل التطبيقات في موقع «غوغل بلاي ستور» ستظل متاحة لهواتف هواوي الحالية، بما فيها تلك التي لم يتم شحنها إلى الأسواق بعد.