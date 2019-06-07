ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، اليوم الجمعة، أنها ستسمح اعتبارا من العام المقبل، للسياح والشركات باستخدام محطة الفضاء الدولية مقابل مدفوعات، وذلك في إطار مساعيها لتخفيف الاعباء المالية المرتبطة بها.

وقال المدير المالي للوكالة في نيويورك جيف ديويت، إن «ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام الفرص التجارية والتسويق، بشكل لم نقم به أبدا في السابق"، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت المسؤولة في ناسا التي تشغل المحطة روبن غاتنس، أن «ناسا ستسمح بما يصل الى مهمتين قصيرتين لرواد فضاء يقومان برحلة بشكل خاص، سنويا».