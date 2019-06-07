ترامب يعود إلى أميركا بعد جولة أوروبية استمرت خمسة أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية : أ ف ب)

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أيرلندا اليوم الجمعة، عائدا إلى بلاده في ختام جولة أوروبية استمرت خمسة أيام تضمنت زيارة بريطانيا وفرنسا لإحياء الذكرى 75 لإنزال قوات الحلفاء في النورماندي بشمال فرنسا.

واستقل ترامب الطائرة الرئاسية الأميركية «آير فورس وان» من مطار شانون في غرب أيرلندا، متوجها إلى واشنطن بعد أول زيارة لهذا البلد منذ توليه السلطة في يناير 2017، بحسب وكالة فرانس برس.

وذكرت تقارير أن ترامب شارك في مباراة للجولف في منتجع ساحلي فاخر يمتلكه، كما التقى أطفال مدارس قبل أن يغادر متوجها الى بلاده.

وخلال قيامه بزيارة إلى بريطانيا حيث التقى الملكة إليزابيث الثانية، أعلن ترامب أن الروابط بين الولايات المتحدة وحلفائها «لا يمكن فسخها».

وانضم ترامب إلى مجموعة من قادة العالم في شمال فرنسا أمس الخميس، بالإضافة لآلاف من المشاركين لتكريم العدد المتناقص دائما لقدامى المحاربين المشاركين في إنزال النورماندي الذي حصل في 6 يونيو 1944، وشكل الخطوة الرئيسية نحو تحرير أوروبا في الحرب العالمية الثانية.

قادة العالم يحيون ذكرى إنزال النورماندي من الشاطئ الجنوبي لبريطانيا

وجاء هذا غداة تجمع مماثل في بورتسموث في جنوب بريطانيا، إذ قادت الملكة إليزابيث مراسم التكريم التي حضرها ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وبدأ ترامب جولته الاثنين الماضي حيث التقى ملكة بريطانيا وبعض أفراد العائلة المالكة في قصر بكنغهام بصحبة عدد من أفراد أسرته.

وخلال تواجده في بريطانيا، تودد ترامب إلى عدد من الطامحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، متحدثا مع المرشح الأوفر حظا بوريس جونسون عبر الهاتف.

كما التقى ترامب أحد المتحمسين الكبار لمغادرة بريطانيا للاتحاد الاوروبي، نايجل فاراج الذي فاز حزب بريكست الذي يترأسه بالانتخابات الأوروبية الأخيرة.

وخلال توقف وجيز في ايرلندا، أبلغ ترامب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، أنّ مسألة الحدود الأيرلندية المثيرة للجدل في ملف بريكست «سيتم حلها في شكل جيد».