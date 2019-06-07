الصين: مستعدون لمشاركة تكنولوجيا «5 جي» مع شركائنا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يونيو 2019, 03:46 مساء
الرئيس الروسي فلايديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. (فرانس برس)

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة أن بلاده مستعدة لمشاركة خبرتها، بما فيها تلك المتعلقة بتكنولوجيا شبكات الإنترنت من الجيل الخامس (5جي)، مع الدول الشريكة معها.

وقال شي خلال منتدى اقتصادي يعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية إن «الصين مستعدة لمشاركة الاختراعات التكنولوجيا مع كافة الشركاء، وخصوصًا تكنولوجيا  5جي».

تأتي تصريحاته في وقت تسعى بكين لتولي دور قيادي عالمي على مستوى شبكات الاتصالات اللاسلكية في ظل منافسة شرسة مع الولايات المتحدة.

وأدرجت واشنطن مجموعة هواوي العملاقة، التي تعد من أبرز مصادر معدات شبكات الجيل الخامس في عدة دول، على قائمتها السوداء. 

وقال شي، متحدثًا إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى إن الصين تسعى لإقامة «تعاون مفيد (للطرفين) مبني على المساواة والاحترام المتبادل».

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