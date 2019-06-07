موريتانيا: انطلاق الحملات الدعائية قبيل انتخابات رئاسية تاريخية

أحد المرشحين لرئاسة موريتانيا محمد ولد بوبكر في نواكشوط في 30 آذار/مارس 2019

انطلقت فجر اليوم الجمعة في موريتانيا الحملات الدعائية الممهدة لانتخابات رئاسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث تنتظر موريتانيا رئيسًا جديدًا بعد انتهاء فترتي رئيسها الحالي محمد ولد عبدالعزيز.

ويتنافس في هذه الانتخابات، المزمع إجراؤها يوم 22 من الشهر الجاري، 6 مرشحين أبرزهم القائد السابق لأركان الجيش ورئيس وزراء أسبق، إضافة إلى أحد أبرز الناشطين ضد العبودية. وهي حالة لم يسبق أن حصلت في موريتانيا منذ استقلالها، كما لم يعرفها أي بلد عربي باستثناء لبنان.

وقد ظهر الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز إلى جانب وزير دفاعه السابق، والقائد السابق لأركان الجيش الموريتاني محمد ولد الغزواني، خلال خطاب انطلاق حملته الانتخابات في مدينة نواذيبو شمال البلاد، مؤكدًا دعمه المطلق له، وداعيًا إلى التصويت له قطعًا للطريق أمام من أسماهم «المتطرفين ورجال الأنظمة السابقة».

وقال ولد عبدالعزيز إن التصويت لرفيقه هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار في منطقة الساحل الملتهبة، وللحفاظ على ما اعتبرها مكتسبات كبرى تحققت لموريتانيا خلال الفترتين السابقتين، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بغير فوز ولد الغزواني.

من جانبه، تعهد ولد الغزواني بتعزيز مكتسبات عهد الرئيس المنتهية ولايته ولد عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابي يتركز على توفير فرص العمل للشباب العاطل، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

واختار المرشحون الآخرون إطلاق حملاتهم من عاصمة البلاد نواكشوط، وأبرزهم رئيس الوزراء الأسبق والدبلوماسي سيدي محمد ولد ببكر، الذي يتوقع أن يحل ثانيًا في هذه الانتخابات حيث يحظى بدعم أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية وبعض رجال الأعمال النافذين.

وانتقد ولد ببكر الوضعية التي تعيشها موريتانيا، قائلًا إنه لا بد من تغييرها ولا مجال لهذا التغيير في ظل استمرار الحكامة المبنية على الزبونية والفساد، واصفًا ترشحه بأنه يمثل ضمانًا للتغيير والاستقرار اللذين يحتاجهما البلد أكثر من أي شيء آخر، وفق قوله.

من جهته، يشارك الحقوقي والناشط ضد العبودية بيرام ولد اعبيد في انتخابات الرئاسة للمرة الثانية، وقال في خطاب افتتاح حملته إنه سجل انتصارات في كل معاركه السابقة ضد الرئيس المنتهية ولايته، وأن معركته الكبرى اليوم هي الانتصار في الانتخابات الرئاسية.

وينتظر أن تحتدم السجالات بين المرشحين في الأيام القادمة، وخاصة بين المرشح المحسوب على النظام الحاكم الفريق السابق في الجيش محمد ولد الغزواني ومرشحي المعارضة الذين يسعون إلى شوط ثانٍ يهدد حظوظ ولد الغزواني في الفوز، وإن كان مراقبون يرون أن نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة سلفًا.