مصرع 17 شخصًا بينهم 12 هنديًا باصطدام حافلة بحاجز في دبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يونيو 2019, 02:05 مساء
منظر عام لمدينة دبي. (فرانس برس)

قتل 17 شخصًا بينهم 12 هنديًا بعد ما اصطدمت حافلة كانت تقلّهم من مسقط إلى دبي بحاجز على طريق محظور على الحافلات قبيل وصولها إلى وجهتها النهائية في الإمارة.

وحمّلت شرطة دبي على حسابها في «تويتر»، سائق الحافلة مسؤولية الحادث الذي وقع مساء الخميس، وقالت إنّه عماني الجنسية في العقد الخامس من عمره ويعاني من إصابات متوسطة.

وأوضحت الشرطة «أحيانًا يؤدي خطأ بسيط أو إهمال أثناء قيادة المركبة إلى عواقب وخيمة كما حدث مساء (الخميس) وأدى لوفاة 17 شخصًا من جنسيات مختلفة»، مشيرة إلى أنّ 31 شخصًا كانوا على متن الباص.

من جهتها، نشرت القنصلية الهندية الجمعة أسماء 12 هنديًا قالت إنّهم من بين ضحايا الحادث، بينما أعلنت السفارة العمانية مقتل عماني واحد. ولم تتّضح بعد جنسيات الأربعة الآخرين.

ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن مسؤولين في شرطة دبي أنّ سائق الحافلة «لم ينتبه» إلى لوحة وإشارات تحذيرية وعوائق على الطريق تشير إلى أن المسار الذي سلكه غير مخصص للحافلات.

واصطدمت الحافلة «بحاجز يقطع الطريق أفقياً من جهة اليسار، واخترق هذا الحاجز الزجاج الأمامي للحافلة، ليقتل غالبية الركاب الذين كانوا يجلسون جهة اليسار»، وفقًا للصحيفة.

والحافلة تابعة لشركة النقل الوطنية العُمانية «مواصلات»، وكانت في طريقها إلى وجهتها النهائية في دبي، بعدما نقلت الركاب من مسقط إلى الإمارة على بعد نحو 370 كلم.

وأعلنت الشركة على حسابها في «تويتر»، تعليق الرحلات على خط مسقط - دبي والعكس حتى إشعار آخر.

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