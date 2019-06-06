بوتين يهاجم زعيم المعارضة في فنزويلا: «الفوضى ستعم الكرة الأرضية جمعاء»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 10:34 مساء
بوتين متحدثا إلى رؤساء وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى بطرسبورغ في 6 يونيو 2019. (فرانس برس)

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعمي زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، قائلاً: «أرغب بالقول للذين يدعمونه: هل أنتم مجانين أم ماذا؟ هل تدركون فعلا الى أين يمكن أن يؤدي ذلك؟».

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، متحدثًا عن غوايدو، «يخرج رجل إلى إحدى الساحات، ينظر إلى السماء ويعلن نفسه رئيسا للحكومة أمام الله. هل هذا طبيعي أم غير طبيعي؟ في حال كان هذا الأمر طبيعيا، فهذا يعني أن الفوضى ستعم الكرة الأرضية جمعاء».

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وتابع بوتين بلهجة ساخرة «لماذا لا نختار رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة؟ ونختار رئيس الحكومة في بريطانيا بهذه الطريقة، وأيضا الرئيس الفرنسي. ماذا سيحصل عندها؟»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

غير أن فلاديمير بوتين عاد ووصف خوان غوايدو بـ«الرجل اللطيف» وبأنه يقف على «الحياد» تجاهه.

وتدعم روسيا والصين بقوة نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا التي تعاني من أزمة سياسية خانقة ومن وضع اقتصادي مزر.

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وفي يناير الماضي، أعلن خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، نفسه «رئيسًا بالوكالة» للبلاد، أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كاراكاس احتجاجًا على الرئيس نيكولاس مادورو.

 

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