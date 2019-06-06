روسيا تدعو بريطانيا لطي الخلاف وتنفي تجسسها على لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 06:38 مساء
بوتين متحدثاً إلى رؤساء وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى سان بطرسبورغ في 6 يونيو 2019 . (فرانس برس)

دعت روسيا المملكة المتحدة إلى طي الخلاف وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين التي شهدت توترا على خلفية محاولة تسميم العمليل المزدوج السابق سيرغي سكربيال في مارس 2018 في بريطانيا، بحسب «فرانس برس».

جاءت الدعوة على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس خلال اجتماع مع مسؤولي وكالات أنباء على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي حيث قال «في نهاية الأمر، علينا أن نطوي هذه الصفحة المتعلقة بجواسيس ومحاولات اغتيال».

وسيرغي سكريبال ضابط سابق في الاستخبارات الروسية، أدين بالتجسس لصالح بريطانيا قبل أن يصبح جزءاً من عملية تبادل عملاء مزدوجين. وعثر عليه وعلى ابنته يوليا في 4 مارس 2018 في سالزبوري جنوبي بريطانيا، بلا حراك على مقعد في مكان عام.

وشرح بوتين للبريطانيين موقفه قائلا: «لسنا نحن من كان يتجسس عليكم عبر هذا الشخص الذي قيل إنّه جرى تسميمه في سالزبوري. هو عميلكم ولا يخصنا. وهذا يعني أنّكم أنتم من كان يتجسس علينا».

واتهمت السلطات البريطانية الاستخبارات الروسية بمحاولة تسميمه عبر استخدام غاز أعصاب. إلا أنّ موسكو نفت أي مسؤولية في هذه القضية التي أثارت أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين. لكن سكريبال وابنته نجيا بعد علاجهما لفترة في مستشفى.

وقال الرئيس الروسي «القضايا العالمية المرتبطة بالمصالح المشتركة لدولتينا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أهم بكثير من ألعاب الأجهزة الخاصة». آملا «أنّ يخذ من سيقود الحكومة (في لندن) بعين الاعتبار مصالح 600 شركة بريطانية تعمل في روسيا».

وقبل قضية سكريبال، توترت العلاقات بين لندن وموسكو بوفاة العميل الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو مسموماً بالبولونيوم في العام 2006 في بريطانيا. وحمّلت السلطات البريطانية حينها روسيا المسؤولية في هذه القضية.

ويتعارض البلدان في عدّة مسائل دولية، بينها الصراع السوري والأزمة الأوكرانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هولندا تضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد إقصاء إنجلترا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: لا يمكن إعادة التيار إلى غات في الوقت الحالي بسبب ارتفاع منسوب ...
ليبيا
السجن لـ«أكبر سفاحي ما بعد الحرب العالمية»
منوعات
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
مطار معيتيقة: قصف المطار «بعيد عن المهبط»
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
مؤسس «أمازون» يشتري 3 شقق في نيويورك.. كم سعرها؟
منوعات
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
عميد غات: السيول في تزايد ونطالب بلديات الجنوب بالمساعدة في الأزمة
ليبيا
الحاجة فاطمة والحاج محمد يتذكران العيد في أجدابيا أيام زمان
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تزايد سقوط المسنين.. مخاطر وحلول