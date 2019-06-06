بريطانيا تطلب من روسيا «أن تغير سلوكها» لفتح صفحة جديدة في العلاقات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 06:10 مساء

طالبت الحكومة البريطانية من روسيا ضرورة «أن تغير سلوكها» من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين موسكو ولندن، وفق ما أعلنه الناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم الخمس.

وبحسب «فرانس برس» فقد اعتبر الناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية أن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا «لن يكون ممكنًا إلا إذا غيرت موسكو سلوكها»، وذلك إثر دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى «طي الصفحة المرتبطة بالجواسيس».

وقال الناطق باسم البريطاني «من الواضح أن سلوك روسيا العدائي والذي يزعزع الاستقرار يقوض مساعيها لتصبح شريكًا دوليًا مسؤولًا»، لكنه أكد أن لندن ستواصل التشاور مع موسكو في قضايا الأمن الدولي لأن «ذلك يصب في مصلحة المملكة المتحدة».

وتدارك الناطق باسم ماي قائلًا: «لكن رئيسة الوزراء أعلنت في مناسبات عدة أننا لا نستطيع بناء علاقة مختلفة إلا إذا غيرت روسيا سلوكها» بحسب «فرانس برس».

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