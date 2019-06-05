مالطا تنقذ 370 مهاجراً وتطلب دعم الاتحاد الأوروبي

مهاجرون عالقين على سفينة بعد إنقاذهم في البحر المتوسط يصلون إلى فاليتا بمالطا, 13 أبريل 2019, (أ ف ب)

أنقذت القوات العسكرية في مالطا، 370 مهاجراً خلال عدة عمليات نفذتها في مياه البحر الأبيض المتوسط إلى جنوب الجزيرة، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة «فرانس برس»، نفذت سفينة عسكرية العملية الأولى ليل أمس الثلاثاء، فأغاثت 63 شخصاً كانوا على متن زورق مطاطي بدأت المياه تتسرب إليه ويواجه خطر الغرق، إذ أشار الجيش إلى أنّ الزورق كان في منطقة الإغاثة والبحث التابعة لماطا.

وجرت ثلاث عمليات أخرى اليوم، أدت إلى إنقاذ 61 و147 و99 مهاجراً على التوالي، بينهم العديد من النساء والأطفال، على ما أوضح الجيش المالطي، ونقل جميع الأشخاص الذين تمت إغاثتهم إلى مالطا حيث تجري عمليات تحديد هوياتهم.

وطالبت مالطا، البالغ عدد سكانها 450 ألف نسمة بمساعدة الاتحاد الأوروبي، بعدما باتت تتولى دورا في إغاثة اللاجئين مع حزم الحكومة الشعبوية في إيطاليا حيالهم وشبه غياب سفن الإغاثة قبالة سواحل ليبيا.

ووصل أكثر من 800 مهاجر إلى مالطا من بداية العام، بالمقارنة مع 1425 وصلوا إلى إيطاليا البالغ عدد سكانها 130 ضعفا عن سكان الجزيرة.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن 24687 مهاجرا وصلوا إلى أوروبا منذ مطلع العام، بتراجع كبير عن المستوى القياسي البالغ مليون مهاجر عام 2015 وعن 144 ألفا العام الماضي.