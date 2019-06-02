مقتل أفغانيين وإصابة 24 آخرين بينهم صحافي في ثلاثة انفجارات بكابول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 09:20 مساء

قتل شخصان وأصيب 24 آخرون بينهم صحافي أفغاني بجروح الأحد في ثلاثة انفجارات متتالية في كابول، وفق ما أعلنت السلطات.

وجاء في بيان للناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي «عند الساعة 07,50 (03,20 ت غ) وقع انفجار أول لقنبلة لاصقة وضعت تحت حافلة». وأضاف «بعد ذلك بعشرين دقيقة، انفجرت قنبلتان اخريان في المنطقة ذاتها» بعد أن هرعت قوات الأمن والنجدة إلى المكان، بحسب «فرانس برس».

وأوضحا لناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامارز أن الحافلة كانت تنقل طلبة. وكانت معطيات أولية سابقة أشارت إلى أنها تنقل «مسؤولين في جامعة كابول». وتبنى تنظيم «داعش» عبر موقع «تيليغرام»، الاعتداء الثلاثي.

وبحسب آخر حصيلة للناطق باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار فقد قتل شخصان وأصيب 24 بينهم خمسة من عناصر الأمن وصحافي وصل إلى المكان عند وقوع الانفجار الأول. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط قتيل و17 جريحا. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة الصحافي في ساقه.

وبعد ظهر الأحد أصابت قنبلة لاصقة وضعت في سيارة للجنة الانتخابية المستقلة، ثلاثة أشخاص غرب كابول. وندد الرئيس الأفغاني في بيان بالاعتداءات التي «لا يمكن أن تفرض الرعب أو إضعاف إيمان شعبنا بمستقبل أفضل». وتشهد كابول منذ أيام عدة العديد من الاعتداءات.

والجمعة، قُتل أربعة أفغان على الأقل وأُصيب أربعة جنود أميركيين بجروح طفيفة في انفجار سيارة مفخّخة اقتحمت قافلة للجيش الأميركي في كابول. والخميس، قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون في هجوم استهدف «جامعة الدفاع الوطني الأفغانية» وهي كلية عسكرية تقع في غرب كابول، وتبناه تنظيم «داعش» المتطرف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. كيف أفطر صلاح وسيسوكو وماني عند الدقيقة 41 من نهائي دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
حراسة المرمى.. الحلقة الأبرز في تاريخ المنتخبات عبر الأجيال
رياضة محلية
ليبيا تكسب قضية تحكيم رفعها مستثمر أجنبي لتعويضه بـ120 مليون دولار
ليبيا
إصابة 18 شخصًا جراء تفجير مزدوج قرب مقر تابع للجيش في درنة
ليبيا
أول تعليق من صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا: «حققت حلم الطفولة»
رياضة عالمية
بومبيو يشارك في لقاء مجموعة بلدربيرغ السري في سويسرا
دولى
الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة
طب وصحة
زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي
رياضة محلية
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حضري المقروض في عيد الفطر