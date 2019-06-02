مقتل أفغانيين وإصابة 24 آخرين بينهم صحافي في ثلاثة انفجارات بكابول

قتل شخصان وأصيب 24 آخرون بينهم صحافي أفغاني بجروح الأحد في ثلاثة انفجارات متتالية في كابول، وفق ما أعلنت السلطات.

وجاء في بيان للناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي «عند الساعة 07,50 (03,20 ت غ) وقع انفجار أول لقنبلة لاصقة وضعت تحت حافلة». وأضاف «بعد ذلك بعشرين دقيقة، انفجرت قنبلتان اخريان في المنطقة ذاتها» بعد أن هرعت قوات الأمن والنجدة إلى المكان، بحسب «فرانس برس».

وأوضحا لناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامارز أن الحافلة كانت تنقل طلبة. وكانت معطيات أولية سابقة أشارت إلى أنها تنقل «مسؤولين في جامعة كابول». وتبنى تنظيم «داعش» عبر موقع «تيليغرام»، الاعتداء الثلاثي.

وبحسب آخر حصيلة للناطق باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار فقد قتل شخصان وأصيب 24 بينهم خمسة من عناصر الأمن وصحافي وصل إلى المكان عند وقوع الانفجار الأول. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط قتيل و17 جريحا. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة الصحافي في ساقه.

وبعد ظهر الأحد أصابت قنبلة لاصقة وضعت في سيارة للجنة الانتخابية المستقلة، ثلاثة أشخاص غرب كابول. وندد الرئيس الأفغاني في بيان بالاعتداءات التي «لا يمكن أن تفرض الرعب أو إضعاف إيمان شعبنا بمستقبل أفضل». وتشهد كابول منذ أيام عدة العديد من الاعتداءات.

والجمعة، قُتل أربعة أفغان على الأقل وأُصيب أربعة جنود أميركيين بجروح طفيفة في انفجار سيارة مفخّخة اقتحمت قافلة للجيش الأميركي في كابول. والخميس، قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون في هجوم استهدف «جامعة الدفاع الوطني الأفغانية» وهي كلية عسكرية تقع في غرب كابول، وتبناه تنظيم «داعش» المتطرف.