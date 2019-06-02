مقاتلات إسرائيلة تقصف أهدافاً تابعة للجيش السوري

قصف طائرات الجيش الإسرائيلي إن أهدافا للجيش السوري يوم الأحد، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن ثلاثة جنود قتلوا في ثاني تفجر لمثل هذا العنف خلال أسبوع.

وذكر التلفزيون السوري أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق قبل الفجر وقال إن «الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي»، بحسب «رويترز».

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مدفعية وبطاريات دفاع جوي سورية ردا على إطلاق صاروخين يوم السبت على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.

وقالت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم يُعرف بعد الجهة التي أطلقت الصواريخ ولكن الجيش السوري مسؤول عن أي هجوم يشن من الأراضي السورية.