شاناهان: التدريبات العسكرية الواسعة مع سول «غير ضرورية» الآن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 02:51 مساء
وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان (ا ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، الأحد، أنّ استئناف التدريبات العسكرية الواسعة مع كوريا الجنوبية «ليس ضروريًا» في هذه المرحلة، وذلك قبيل وصوله إلى سول، ثالث محطة في جولة آسيوية تستمر أسبوعًا.

وقال الوزير الأميركي في الطائرة التي تقلّه نحو العاصمة الكورية الجنوبية آتية من سنغافورة حيث شارك في منتدى أمني «أنا مقتنع بأنه لدينا الجهوزية التي يتوجب علينا بلوغها». وأجاب وفق ما نقلت «فرانس برس» ردًا على سؤال عن احتمال استئناف التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش الكوري الجنوبي، المعلّقة منذ عام «لا أعتقد بأنّ ذلك ضروريًا».

غير أنّه استدرك قائلاً «أريد التأكد من أنّ الخطط التي وضعناها كافية». وتابع «سأتحدث بخصوص درجة استعدادنا والتأكد من أنّ ما يتوجب علينا فعله حال إخفاق الدبلوماسية (...) متوفّر».

وتنشر الولايات المتحدة نحو 28 ألفًا من الجنود في كوريا الجنوبية، وواصلت بصورة منتظمة تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الكوري الجنوبي حتى تاريخ انعقاد اللقاء الأول بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.

وتم تعليق التدريبات الواسعة بطلب من الرئيس الأميركي تسهيلاً للحوار مع بيونغ يانغ، وتمّ استبدالها بتمارين محدودة وذلك في وقت تراوح فيه المفاوضات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية مكانها.

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