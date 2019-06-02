ثوران بركان إتنا في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 11:13 صباحا
صورة لثوران بركان إتنا في 31 مايو 2019 (ا ف ب)

ثار بركان إتنا باعثًا حممًا ورمادًا إلى ارتفاعات كبيرة وإن منع الطقس الغائم السبت من رؤية مشهد أعلى وأنشط البراكين في أوروبا، الواقع في جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا، وفق ما ذكرت «فرانس برس».

وأوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين أن البركان دخل «مرحلة النشاط» قاذفًا الحمم والرماد.

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وبدأ ثوران البركان الخميس. وعلى الرغم من تراجع حدته، لا يزال يطرح مشكلة سلامة للذين يتسلقون الجبل البالغ ارتفاعه 3295 مترًا.

وكان الثوران الأخير لإتنا حصل في ديسمبر الماضي. ويبدو أن الثوران الجديد لا يطرح تهديدًا على المناطق المأهولة القريبة ولا على مطار مدينة كاتانيا.

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