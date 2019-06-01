مفقودان و22 مصابًا إثر انفجارات في مصنع عسكري روسي

مقطع فيديو لدخان منبعث من موقع انفجارات بمصنع للمتفجرات في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا. (رويترز)

ذكرت وكالتا أنباء روسيتان أن شخصين على الأقل فُقدا، يوم السبت، إثر انفجارات في مصنع للمتفجرات في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري كراسنوف، نائب حاكم البلدة، قوله في بيان بثته محطة «روسيا 24» الحكومية: «هناك مفقودان على حد علمنا»، وفق «رويترز».

ونقلت وكالة «إنترفاكس»، عن مصدر لم تسمه، قوله إن نحو 22 شخصًا أُصيبوا. وقال مسؤول في وزارة الصحة بالمنطقة في وقت سابق إن أغلب المصابين يعانون جروحًا نجمت عن شظايا. ومعهد كريستال العلمي الذي وقعت فيه الانفجارات تأسس في العهد السوفياتي، ويعد أحد أكبر الأماكن التي تقوم بتطوير تكنولوجيا المتفجرات من أجل الاستخدامات العسكرية والمدنية.

وذكرت وكالة «تاس» للأنباء نقلًا عن وزارة الصحة في المنطقة أن 27 شخصًا طلبوا المساعدة الطبية بعد الانفجارات. وأضافت الوكالات الروسية أن الانفجارات دمرت جزءًا من المبنى الذي وقعت فيه، وأن حريقًا شب في المنشأة التي يجري فيها تخزين متفجرات وذخيرة. وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن مصدر لم تذكر هويته أن النار وصلت إلى مبنى مجاور.