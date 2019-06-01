مفقودان و22 مصابًا إثر انفجارات في مصنع عسكري روسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يونيو 2019, 07:52 مساء
مقطع فيديو لدخان منبعث من موقع انفجارات بمصنع للمتفجرات في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا. (رويترز)

ذكرت وكالتا أنباء روسيتان أن شخصين على الأقل فُقدا، يوم السبت، إثر انفجارات في مصنع للمتفجرات في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري كراسنوف، نائب حاكم البلدة، قوله في بيان بثته محطة «روسيا 24» الحكومية: «هناك مفقودان على حد علمنا»، وفق «رويترز».

ونقلت وكالة «إنترفاكس»، عن مصدر لم تسمه، قوله إن نحو 22 شخصًا أُصيبوا. وقال مسؤول في وزارة الصحة بالمنطقة في وقت سابق إن أغلب المصابين يعانون جروحًا نجمت عن شظايا. ومعهد كريستال العلمي الذي وقعت فيه الانفجارات تأسس في العهد السوفياتي، ويعد أحد أكبر الأماكن التي تقوم بتطوير تكنولوجيا المتفجرات من أجل الاستخدامات العسكرية والمدنية.

وذكرت وكالة «تاس» للأنباء نقلًا عن وزارة الصحة في المنطقة أن 27 شخصًا طلبوا المساعدة الطبية بعد الانفجارات. وأضافت الوكالات الروسية أن الانفجارات دمرت جزءًا من المبنى الذي وقعت فيه، وأن حريقًا شب في المنشأة التي يجري فيها تخزين متفجرات وذخيرة. وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن مصدر لم تذكر هويته أن النار وصلت إلى مبنى مجاور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو يشارك في لقاء مجموعة بلدربيرغ السري في سويسرا
دولى
الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة
طب وصحة
زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي
رياضة محلية
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك
ثقافة وفن
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
تزايد المخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»
ليبيا
«رينو» و«فيات» تسعيان لعملية اندماج «تاريخية»
اقتصاد
الحـــرب تزيــد متاعــب الكــرة الليبيــة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع الموقف السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يزيد احتمال أمراض القلب والوفاة