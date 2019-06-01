إيطاليا تجيز لسفينة «سي ووتش» الألمانية استئناف نشاطها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يونيو 2019, 07:24 مساء
سفينة «سي ووتش 3» أثناء عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا، 19 يناير 2019. (أ ف ب)

أعلنت منظمة «سي ووتش» الألمانية، غير الحكومية، أن سفينة إنسانية تابعة لها تلقت، السبت، إذنًا باستئناف عملياتها في البحر بعدما منعها القضاء الإيطالي من القيام بذلك في إطار ملاحقتها بتهمة المساعدة في الهجرة غير الشرعية.

وكتبت المنظمة الإنسانية عبر تويتر «سي ووتش 3 (باتت) حرة. لقد تلقينا بلاغًا رسميًّا بالإفراج عن السفينة المصادَرة وعودتها إلى العمليات» في البحر، وفق «فرانس برس».

وأمر القضاء الإيطالي في العشرين من مايو بوقف نشاط السفينة التي ترفع علم هولندا بعدما أنقذت مهاجرين قبالة ليبيا. ورغم سياسة: «إغلاق الموانىء» التي ينتهجها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني (يمين متطرف)، سمح للمهاجرين الـ65 بالنزول في جزيرة لامبيدوسا.

وأثارت هذه العملية استياء سالفيني، ودفعته إلى التساؤل عمن اتخذ هذا القرار داخل الحكومة من دون أخذ رأيه. ويعتبر رئيس حزب «الرابطة» أنه ينبغي تسليم المهاجرين الذين يبحرون من ليبيا لخفر السواحل الليبيين؛ تنفيذًا لاتفاق مع هؤلاء، لكن المنظمات الإنسانية التي تسعف المهاجرين ترفض ذلك.

وأنقذت سفينة عسكرية إيطالية، الخميس، مئة مهاجر، لافتة إلى أنهم كانوا يواجهون خطر الموت بعدما تعطل محرك زورقهم في بحر مضطرب، على أن توصلهم الأحد إلى ميناء جنوى (شمال).

وأعرب سالفيني، السبت، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع دول أوروبية أخرى والفاتيكان لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، مؤكدًا رفضه أن تساعد الضرائب التي يدفعها الإيطاليون «مهاجرًا واحدًا».

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