الخضر في ألمانيا يتصدرون استطلاعات الرأي لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يونيو 2019, 03:56 مساء
تظاهرة لطلاب المدارس في برلين في إطار تعبئة حول التغير المناخي، 24 مايو 2019. (أ ف ب)

حل حزب «الخضر» في ألمانيا، الذين نالوا المركز الثاني في الانتخابات الأوروبية بنسبة 20.5% من الأصوات، للمرة الأولى في الطليعة في استطلاعات رأي نشرت السبت، متقدمين على حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأعطت الاستطلاعات «الخضر» نسبة 27% من نوايا التصويب بارتفاع 9 نقاط خلال أسبوع واحد بالمقارنة مع إحصاء سابق، وفق استطلاع أجراه مركز «فورسا» بين 27 و31 مايو لقناتي «آر تي إل» و«إن تي في»، بحسب «فرانس برس».

ويتقدمون بنقطة واحدة على تحالف «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» و«الاتحاد الاجتماعي المسيحي» البافاري الذي تراجع نقطتين إلى 26%. وعلى الرغم من تصدر هذا التحالف الانتخابات الأوروبية، إلا أنه حقق فيها أسوأ نتيجة على المستوى الوطني منذ تأسيس ألمانيا المعاصرة العام 1949، مع نسبة 28.9%.

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في ائتلاف المستشارة أنغيلا ميركل الحاكم فيواصل تراجعه، مسجلاً 12% من نوايا التصويت بتراجع خمس نقاط. وهذه النتيجة تهدد بتصعيد الجدل الداخلي المتعلق ببقائه في الحكومة حتى نهاية ولايتها في العام 2021.

ويتقارب حزب «البديل لألمانيا» بنتيجته مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع 11%، بتراجع نقطتين. ويأتي في المركزين الأخيرين الليبراليون (8%) وحزب اليسار «دي لينكي» (7%).

وبيَّن تحليل بعد الانتخابات للقناة الرسمية «إي آر دي» بداية الأسبوع أن المخاوف المرتبطة بالتغير المناخي باتت أولوية للناخبين الألمان. وقال 46% إن هذا الموضوع أساسي في خياراتهم الانتخابية، مقابل 26% بعد الانتخابات الأوروبية العام 2014.

ويظهر في الأثناء وجود هوة بين الأجيال عند الناخبين الألمان، إذ يتقدم «الخضر» على «المحافظين» بين الناخبين المتراوحة أعمارهم بين 18 و44 عامًا، فيما يتفوق تحالف «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» و«الاتحاد الاجتماعي المسيحي» البافاري بين من تزيد أعمارهم على الستين عاماً.

ويتجلى ذلك أيضاً في النجاح الذي حققته التظاهرات الشبابية من أجل المناخ المستوحاة من تعبئة الشابة السويدية غريتا ثانبرغ.

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