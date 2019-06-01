27 مصابًا في 3 انفجارات هزت مصنعًا للديناميت وسط روسيا

جانب من الانفجار (تويتر)

أصيب 27 شخصًا على الأقل وفقد اثنان جراء 3 انفجارات هزت اليوم السبت مصنع «كريستال» لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة المحلية بأن معظم المتضررين أصيبوا بجروح شظية متوسطة وخفيفة الشدة، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم».

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية في وقت سابق أن الانفجارات أسفرت أيضًا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث.

ومن جانبها، أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرةً إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليًا وقف انتشار النيران.