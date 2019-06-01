27 مصابًا في 3 انفجارات هزت مصنعًا للديناميت وسط روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يونيو 2019, 02:13 مساء
جانب من الانفجار (تويتر)

أصيب 27 شخصًا على الأقل وفقد اثنان جراء 3 انفجارات هزت اليوم السبت مصنع «كريستال» لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة المحلية بأن معظم المتضررين أصيبوا بجروح شظية متوسطة وخفيفة الشدة، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم».

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية في وقت سابق أن الانفجارات أسفرت أيضًا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث.

ومن جانبها، أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرةً إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليًا وقف انتشار النيران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
تزايد المخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»
ليبيا
«رينو» و«فيات» تسعيان لعملية اندماج «تاريخية»
اقتصاد
الحـــرب تزيــد متاعــب الكــرة الليبيــة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع الموقف السياسي الدولي
ليبيا
مسعود أوزيل يرد على خسارة الدوري الأوروبي بملكة جمال تركيا
رياضة عالمية
في جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع دولي وأزمة السيولة تخطف بهجة العيد
ليبيا
الأسطورة البرازيلية يتوقع الفائز في نهائي الشامبيونز ليغ
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الإعلام في زمن الحرب
كاريكاتير
تشيلسي يحسم ديربي لندن ويفوز بلقب الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يزيد احتمال أمراض القلب والوفاة