متظاهرون ملثمون يضرمون النار أمام السفارة الأميركية في هندوراس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يونيو 2019, 10:34 صباحا
متظاهر ملثم يلقي إطارا فوق إطارات مشتعلة عند مدخل السفارة الأميركية في تيغوسيغالبا (ا ف ب)

أضرم متظاهرون ملثمون النار أمام مدخل السفارة الأميركية في هندوراس، الجمعة، خلال احتجاجات واسعة ضد إصلاح القطاع العام في هذا البلد.

ونزل آلاف الأطباء والمعلمين والطلاب إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالتراجع عن خطط لخصصة قطاعي الصحة والتعليم، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وهرعت فرق الإطفاء لإخماد الحريق الذي دمر بوابة البعثة الدبلوماسية دون إلحاق أضرار بالمبنى الرئيسي للسفارة. وأصدرت السفارة الأميركية بيانًا بعد الهجوم حضت فيه الهندوراسيين على عدم القيام «بأعمال عنف».

وقال الناطق باسم الشرطة جاير ميزا، لوسائل إعلام محلية، إنه تم توقيف أحد المشتبه بهم ويبلغ من العمر 23 عامًا.

وتوجه أقارب المشتبه به في وقت لاحق مع حشد من الأشخاص إلى مقر الشرطة، حيث طالبوا بالإفراج عنه. ووجه المتظاهرون أصابع الاتهام في حادثة السفارة إلى «مندسين حكوميين».

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