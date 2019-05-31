ترامب يجدد حملته على المكسيك

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية : الإنترنت)

استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، حملته على المكسيك، مطالبًا بالقضاء على كارتيلات المخدرات، وذلك غداة إعلانه المفاجئ زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من البلد المجاور لإرغامه على التعامل بشكل فاعل مع أزمة المهاجرين.

وكتب على تويتر «على مكسيكو أن تستعيد السيطرة على بلادها من أيدي كارتيلات المخدرات. الرسوم الجمركية ستوقف المخدرات وكذلك المهاجرين!».

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وأكد ترامب أن 90% من المخدرات في الولايات المتحدة تمر عبر المكسيك وتعبر الحدود المكسيكية.

وبحسب الرئيس الأميركي قضى 80 ألف شخص العام الماضي ودمرت حياة مليون آخر؛ بسبب هذه الأفة.

وأضاف «هذا الوضع مستمر منذ سنوات ولم يتم اتخاذ أي تدبير لتسويته. نسجل عجزًا تجاريًا بقيمة 100 مليار دولار مع المكسيك. آن الأوان!».