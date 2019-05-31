وزير الدفاع الأميركي يلتقي نظيره الصيني في سنغافورة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 04:33 مساء
وزير الدفاع الصيني وي فنغ (يسار) ووزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان (الثاني من اليمين) يشاركان في افتتاح (حوار شانغريلا) في سنغافورة في 31 مايو 2019

التقى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، نظيره الصيني «وي فنغ» في سنغافورة الجمعة، في محاولة لتحسين العلاقات بين جيشي البلدين في ظل التوتر في بحر الصين الجنوبي.

واستمر اللقاء الذي عقد على هامش القمة الأمنية الإقليمية المعروفة بـ«حوار شانغريلا» لنحو 20 دقيقة، وكان «بناءً وإيجابيًا»، وفق المتحدث باسم الوزير الأميركي جو بوكينو.

وأضاف المتحدث أنّ الرجلين تباحثا في سبل تعميق العلاقات العسكرية بين البلدين بهدف «خفض مخاطر سوء الفهم وأخطاء التقدير».

كما تناولا كيفية «تحسين التعاون لضمان احترام عقوبات الأمم المتحدة» المفروضة على كوريا الشمالية والهادفة إلى دفعها نحو التخلي عن برنامجها النووي، وفق المصدر نفسه.

وتقود الولايات المتحدة التي تتهم الصين بعسكرة بحر الصين الجنوبي، عمليات منتظمة تحت شعار «حرية الملاحة» في المحيط الهادىء. وتقوم بذلك عبر التحليق في المجال الجوي الدولي أو عبر إرسال سفن حربية قرب الجزر المتنازع عليها.

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