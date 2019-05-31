الوكالة الذرية: ارتفاع مخزون إيران من المواد النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، عن ارتفاع مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب، لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 النووي.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن التقرير الفصلي الأول الذي تصدره الوكالة منذ إعلان طهران في الثامن من مايو، أنها ستتوقف عن الالتزام بالحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلاً إلى 125.2 طن.

لكنّ الزيادة الإيرانية تبقى أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طنًا)، بينما ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 174,1 كيلوغرام (أقل من 300 كيلوغرام وفق المسموح به).