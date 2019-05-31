روسية تصبح أول امرأة تتولى إدارة مكتب الأمم المتحدة في جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 03:32 مساء
تاتيانا فالوفايا في موسكو (ا ف ب)

أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة تعيين الدبلوماسية الروسية والصحفية السابقة تاتيانا فالوفايفا مديرة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وفالوفايا البالغة 61 عامًا حائزة على الدكتوراه في الاقتصاد، وتخلف في المنصب الدنماركي مايكل مولر الذي تولى إدارة المقر الأوروبي للأمم المتحدة منذ العام 2013.

وقد تولى روسيان هذا المنصب بين عامي 1993 و2011، لكن فالوفايا ستكون أول امرأة يتم تعيينها فيه. وفالوفايا المكلّفة حاليًا بشؤون التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية (الأوروبية-الأسيوية) في موسكو.

وبدأت حياتها المهنية بالعمل في مجال الصحافة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي ثم التحقت بالسلك الدبلوماسي وشغلت منصب السكرتير الثالث ثم الثاني للبعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل بين عامي 1989 و1994.

وتولّت فالوفيايا إدارة قسم التعاون الدولي في روسيا حتى العام 2012 ثم التحقت باللجنة الاقتصادية الأوراسية.

ويأتي تعيين فالوفايا في توقيت تحظى فيه روسيا بتأثير متزايد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف مقابل تراجع التأثير الأميركي بسبب سياسة الرئيس دونالد ترامب. ولا يزال منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة شاغرًا كما انسحبت واشنطن من مجلس حقوق الإنسان الذي يعتبره ترامب «منحازًا».

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