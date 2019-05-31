تعديلات وزارية كبيرة في الهند مع بدء ولاية مودي الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 01:09 مساء
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) يحي أنصاره أثناء مراسم أداءه اليمين في مستهل ولايته الثانية، في القصر الرئاسي في نيودلهي (ا ف ب)

عيّن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة معاونه المقرّب منه أميت شاه على رأس وزارة الشؤون الداخلية التي تعد في غاية الأهمية في إطار تعديلات وزارية تتزامن مع بدء ولايته الثانية.

وفي قرار آخر مفاجئ، نُقلت نيرمالا سيثارامان من منصب وزيرة الدفاع إلى وزيرة المالية بينما تم تعيين الدبلوماسي المخضرم سوبرامانيام جيشنكار وزيرًا للخارجية.

وكان القومي الهندوسي المتشدد أميت شاه رئيس حزب مودي حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني ولم يكن يومًا وزيرًا في الحكومة الوطنية. ويبدو قرار منحه المنصب الجديد مكافأة على ثاني فوز كبير يحققه الحزب في الانتخابات. وسيتولى شاه الآن تطبيق أجندة مودي القومية المرتبطة بالأمن والهجرة وغيرها من المسائل الوطنية المهمة.

وأدخل مودي الذي يواجه تحديات بارزة تتعلق بالاقتصاد وتوفير فرص العمل وأزمة ديون في قطاع الزراعة تعديلات واسعة فاستبدل نحو 30 وزيرًا ونائب وزير وأدخل العديد من النواب الجدد.

ويعد تعيين جيشنكار، الخبير بالشأن الصيني، وزيرًا للخارجية مؤشرًا على أن مودي سيركز على العلاقات الدبلوماسية الشائكة مع دول الجوار في ولايته الثانية.

وكان جيشنكار الذي تولّى وزارة الخارجية لفترة طويلة إلى حين تقاعده العام الماضي مستشارًا بارزًا لمودي بشأن الدبلوماسية خلال سنواته الخمس الأولى في السلطة. وأدى مودي و24 وزيرًا وأكثر من 30 نائب وزير اليمين في القصر الرئاسي الخميس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسعود أوزيل يرد على خسارة الدوري الأوروبي بملكة جمال تركيا
رياضة عالمية
في جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع دولي وأزمة السيولة تخطف بهجة العيد
ليبيا
الأسطورة البرازيلية يتوقع الفائز في نهائي الشامبيونز ليغ
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الإعلام في زمن الحرب
كاريكاتير
تشيلسي يحسم ديربي لندن ويفوز بلقب الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
«مركزي البيضاء» يعلن موعد إجازة عيد الفطر في المصارف
ليبيا
والد الشاب عبدالكريم عبدالرواف يكشف سبب اختفاء ابنه في البيضاء
ليبيا
زيدان يدعو أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي
ليبيا
السراج للتلفزيون السويسري: التقسيم خط أحمر ووثوقي بحفتر خطأ كبير
ليبيا
«التجارة والتنمية» يوزع ألف دينار سيولة لكل صاحب حساب اعتبارا من اليوم
ليبيا
«تعليم الوفاق» تعتمد خطة اليونسيف في ليبيا للعامين الجاري والمقبل
ليبيا
الخارجية الأميركية: بومبيو ونظيره المصري ناقشا سبل التوصل لحل سياسي في ليبيا ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصغر طفلة مولودة في العالم تغادر المستشفى