مقتل أربعة أفغان وجرح أربعة جنود أميركيين في تفجير انتحاري في كابل

قافلة «مركبات محصّنة ضد الألغام والكمائن» تابعة للجيش الأميركي في إحدى ضواحي كابل (ا ف ب)

قُتل أربعة أفغان على الأقل وأُصيب أربعة جنود أميركيين بجروح طفيفة في انفجار سيارة مفخّخة اقتحمت قافلة للجيش الأميركي في كابل الجمعة، بحسب ما قال مسؤولون.

ووقع التفجير الذي تبنّته حركة «طالبان» قرابة الساعة 08:40 (04:10 ت غ) لدى اقتحام سيارة محمّلة بالمتفجرات قافلة عسكرية في شرق كابل، بحسب ما أعلن ناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وقال رحيمي وفق ما أوردت «فرانس برس»: «للأسف استشهد أربعة من مواطنينا في الهجوم وجرح ثلاثة آخرون صودف مرورهم في المكان». وصرح ناطق باسم قوة «الدعم الحازم» التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان أن أربعة جنود أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة.

وعادة ما تتنقل القوات الأميركية في كابل في آليات عالية ومصفّحة قادرة على حماية الجنود من القنابل معروفة باسم «مركبات محصّنة ضد الألغام والكمائن». وهي آليات صلبة لكن يسهل رصدها.

وأعلن الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم الذي قال إنه أدى إلى مقتل «عشرة من ضباط وجنود قوات الغزو».

وغالبًا ما تعطي «طالبان» حصيلة مبالغًا فيها لاعتداءاتها. ويأتي التفجير بعد يوم واحد من هجوم انتحاري نفّذه أحد عناصر تنظيم الدولة «داعش» أمام كلية عسكرية أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

ويأتي كذلك بعد اجتماع ضم «طالبان» والمعارضة الأفغانية في موسكو هذا الأسبوع لم يتوصّل إلى نتائج ملموسة. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني دعا إلى وقف شامل لإطلاق النار مع بدء شهر رمضان المبارك لكن «طالبان» رفضت دعوته لتتواصل بذلك أعمال العنف في البلاد.