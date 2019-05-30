ثلاثة قتلى و16 مفقوداً في غرق سفينة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 مايو 2019, 01:27 صباحا

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وفُقد 16 آخرون مساء الأربعاء، إثر غرق سفينة سياحيّة في نهر الدانوب بالمجر، حسبما نقل التلفزيون العام المجري عن وزارة الداخليّة هناك.

وأشار تلفزيون "إم 1" المجري إلى أنّه تمّ إنقاذ 15 شخصاً لم يُصَبوا بأذى، بعد اصطدام السفينة بمركب آخر على مقربة من برلمان بودابست، وفق وكالة «فرانس برس».

ووقع الحادث قرابة الساعة العاشرة ليلاً (الثامنة ليلاً بتوقيت غرينيتش)، بحسب المصدر نفسه.

وقال التلفزيون إنّ عدداً من الغطاسين يشاركون في عمليات البحث عن المفقودين، مشيراً إلى أنّ ما زاد صعوبة مهمتهم هو تيار مائي قوي ناجم عن أمطار غزيرة هطلت في الأسابيع الأخيرة.

وكان على من السفينة حين غرقت 32 راكباً إضافة إلى طاقم من شخصين.

وفرضت السلطات طوقاً أمنياً حول مكان الحادث بحسب مشاهد بثّها التلفزيون، وأظهرت سيارات إسعاف تهرع إلى المكان.

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