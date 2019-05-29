النرويج: طرفا الأزمة في فنزويلا يرغبان في حل تفاوضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 09:18 مساء

أكدت النرويج، الأربعاء، إثر مباحثات جرت بإشرافها أن ممثلي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة بزعامة خوان غوايدو يرغبان في التقدم باتجاه حل تفاوضي للأزمة في بلادهما.

وللمرة الثانية في بضعة أسابيع اجتمع الوفدان هذا الأسبوع في النرويج بغرض السعي إلى حل للأزمة السياسية التي تهز فنزويلا منذ أشهر، وفق «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان: «أظهر الطرفان رغبتهما في التقدم في البحث عن حل تفاوضي ودستوري للبلاد يشمل القضايا السياسية والاقتصادية والانتخابية».

وأضاف البيان: «من أجل الحفاظ على مسار يمكن أن يؤدي إلى نتائج، الطرفان مدعوان إلى التحلي بأكبر قدر من الحذر في تعليقاتهما وتصريحاتهما بشأن المسار». ولم يرشح أي شيء بشأن المضمون الدقيق للمباحثات التي ضمت مقربين من الرئيس مادورو وغوايدو.

وكتب وزير الإعلام الفنزويلي جورج رودريغيز، في تغريدة إثر المباحثات، «من ناحية وفد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، نحن مستمرون في السعي إلى السلام والتناغم والديمقراطية والدفاع عن دستورنا». وبدت الوساطة النرويجية غير شعبية لدى معسكر غوايدو، الذي كان أكد أن كل حوار يجب أن يؤدي إلى رحيل مادورو وانتخابات جديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخارجية الأميركية: بومبيو ونظيره المصري ناقشا سبل التوصل لحل سياسي في ليبيا ...
ليبيا
القيادة العامة: تسليم الإرهابي هشام عشماوي جرى وفقًا للتعاون القضائي بين ليبيا ...
ليبيا
بالصور: المشير حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية
ليبيا
سلامة يدعو الأمم المتحدة «لإنقاذ صدقيتها ونفسها» في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة يؤكد «تبديد سوء الفهم» مع المشير حفتر
ليبيا
نيمار يرد على شارة قرار برازيلي بمروحية الـ15 مليون دولار
رياضة عالمية
ثلاث قمم في مكة على وقع طبول الحرب
عربى
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشمس لن تغرب عن هذه المدينة لمدة 50 يومًا