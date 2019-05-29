إردوغان يعرض على ترامب تشكيل «مجموعة عمل مشتركة» لمناقشة «اس-400»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 08:02 مساء

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء على نظيره الأميركي دونالد ترامب تشكيل «مجموعة عمل مشتركة» تبحث في مسألة عزم تركيا على شراء أنظمة صواريخ روسية رغم التحذيرات الأميركية.

وقال مدير المكتب الاعلامي للرئاسة التركية فخرالدين التون ، إن إردوغان كرر خلال اتصال هاتفي بترامب «الاقتراح التركي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن مشروع تركيا للتزود بصواريخ «اس-400» من روسيا لتلبية حاجاتها الأمنية الوطنية»، وفق «فرانس برس».

وسبق أن أعلنت أنقرة في أبريل الماضي أنها قدمت اقتراحا من هذا النوع لواشنطن، إلا أنها لم تتلق ردا عليه. وأضاف ألتون أن ترامب وإردوغان اتفقا على الإلتقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في نهاية يونيو في اليابان. وحذرت واشنطن مرارا أنقرة من احتمال فرض عقوبات عليها في حال أنجزت صفقة الصواريخ الروسية، لأن تركيا في هذه الحال تقع تحت قانون كاتسا الذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يوقع عقود تسلح مع شركات روسية.

وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الصفقة الروسية مع تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، تشكل تهديدا لدفاعات الدول الغربية. وخيرت الإدارة الأميركية أنقرة بين اختيار الصواريخ الروسية، والحصول على المقاتلات الأميركية من نوع «إف-35» التي وقعت اتفاقا لشراء 100 منها.

ومطلع أبريل علقت واشنطن تسليم معدات الى تركيا تنشر على الأرض مرتبطة باستخدام طائرات «إف-35 المصممة لتكون قادرة على الاتصال في الوقت الحي بأنظمة الحلف الأطلسي العسكرية وبينها الدفاع المضاد للصواريخ. ودافع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في الحادي والعشرين من مايو عن موقف بلاده بشأن الصواريخ الروسية، مؤكدا أن انقرة مستعدة لمواجهة عقوبات أميركية محتملة.

وعرضت واشنطن على أنقرة تسليمها صواريخ أميركية من نوع باتريوت كبديل من الصواريخ الروسية «إس-400»، لكن المحادثات بهذا الشأن لم تتقدم.

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