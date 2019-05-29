أميركا ترجح إجراء روسيا اختبارات نووية محدودة

قال رئيس وكالة المخابرات الدفاعية الأميركية جنرال روبرت بي. آشلي الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا ربما تكون تجري اختبارات نووية على مستوى محدود في انتهاك لوقف اختبارات من هذا القبيل.

وقال روبرت بي. آشلي في منتدى بشأن الحد من التسلح في معهد هدسون «الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا ربما لا تلتزم بوقف اختباراتها النووية بطريقة متسقة مع معيار ‭‭‭‭‭‘‬‬‬‬‬‬الانصياع التام»، وفق «روسيا».

وتتمتع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي جرى التفاوض عليها خلال تسعينيات القرن الماضي، بدعم عالمي على نطاق واسع لكن يتعين أن تصدق عليها ثماني دول أخرى، لديها تكنولوجيا نووية بينها إسرائيل ومصر وإيران والولايات المتحدة، لكي تدخل حيز التنفيذ.

وصدقت روسيا على المعاهدة عام 2000. وقال آشلي «نعتقد أن لديهم القدرة...»على إجراء اختبارات نووية محدودة تتجاوز نطاق الانصياع التام المنصوص عليه في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.