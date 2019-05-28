أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى فرض ضرائب على الكربون ورفع الدعم عن الوقود الأحفوري

غوتيريس خلال مشاركته في «قمة - ري 20- النمساوية العالمية». (صفحة الأمم المتحدة عبر فيسبوك)

دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حكومات العالم إلى فرض ضرائب على التلوث، ورفع الدعم عن الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم.

جاءت دعوة غوتيريس خلال مشاركته الثلاثاء في «قمة - ري 20- النمساوية العالمية» حول التغير المناخي في العالم، بحضور حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيغر؛ لحشد الدعم السياسي قبيل قمة المناخ المقررة في سبتمبر المقبل في نيويورك.

وقال غوتيريس: «إن ما نقوم به هو استخدام أموال دافعي الضرائب لتدمير العالم»، حسب ما جاء في بيان نشرته صفحة الأمم المتحدة عبر «فيسبوك».

اقرأ أيضًا.. التغير المناخي نضال رئيسي في الأمم المتحدة

وعن توقعاته لقمة المناخ، قال غوتيريس: «أطلب من القادة ألا يأتوا بخطب جميلة، بل بخطط ملموسة لتعزيز العمل المناخي الذي نحتاج إليه»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هدفه من القمة هو إظهار حدوث قفزة في الطموح السياسي الوطني والجماعي.

وأضاف: «أريد القمة أن توضح أن لدى الحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع المدني والشركات خططًا موثوقة لاقتصاد صافي الانبعاثات بحلول منتصف القرن، وأن يتحد العالم معًا للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية، والوفاء بوعد اتفاق باريس».

اقرأ أيضًا.. الأمم المتحدة تحذر العالم مجددًا من التغير المناخي

ونهاية 2015، وقعت عشرات الدول، في باريس، على أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، يلزم تلك الدول بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتخصيص 100 مليار دولار للدول النامية التي تعرضت لتغيرات مناخية.

غوتيريس خلال مشاركته في «قمة - ري 20- النمساوية العالمية». (صفحة الأمم المتحدة عبر فيسبوك)

غوتيريس خلال مشاركته في «قمة - ري 20- النمساوية العالمية». (صفحة الأمم المتحدة عبر فيسبوك)