إسرائيل تقترب من إجراء انتخابات تشريعية ثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 11:14 صباحا
بنيامين نتانياهو (ا ف ب)

تقترب إسرائيل من إجراء انتخابات جديدة، حيث أقر الكنيست فجر الثلاثاء، في قراءة أولى مشروع قانون حل البرلمان الذي تشكل إثر انتخابات 9 أبريل الماضي، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان الإسرائيلي أن 66 عضوًا في الكنيست صوتوا لصالح التوجه إلى صناديق الاقتراع مجددًا، وعارضه 44 نائبًا. وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي حصل حزبه الليكود وحلفاؤه اليمينيون والمتدينون على 65 مقعدًا في البرلمان، في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل المنصرم.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الجديدة في 17 سبتمبر المقبل، وفقًا للموقع الإلكتروني للكنيست. وفي وقت لاحق الثلاثاء من المقرر أن تجتمع لجنة إعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة، وفي حال تمريره سيصبح قانونًا.

وقدم حزب الليكود بزعامة نتانياهو مشروع قانون لحل البرلمان الإثنين بعد فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع اقتراب الموعد النهائي لذلك ليل الأربعاء.

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وعطّل وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان تشكيل ائتلاف حكومي بعد رفضه التنازل عن مطلبه الرئيسي بضمان الموافقة على مشروع قانون يجعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين.

ويحتاج نتانياهو إلى دعم حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يسيطر على خمسة مقاعد في البرلمان.

وفي حال عدم حل البرلمان، كان لدى نتانياهو حتى مساء الأربعاء تشكيل ائتلاف حكومي. ويمكن للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن يمنح نتانياهو أسبوعين آخرين في حال رأى أنه الشخص الوحيد القادر على تشكيل الحكومة.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في إمكانية أن يطلب ريفلين من عضو آخر في البرلمان تشكيل الحكومة. ويرى كثيرون أن نتانياهو يفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة على أن يختار ريفلين شخصًا آخر. كما يمكن لنتانياهو المضي بخيار تشكيل حكومة أقليّة.

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