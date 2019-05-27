مستشار ترامب السابق: مشروع التكامل الأوروبي «توفي» في انتخابات الأحد

ستيف بانون مستشار ترامب السابق متحدثا في روما, (أرشيفية: فرانس برس)

قال المستشار السابق للرئيس الأميركي، ستيف بانون، اليوم الإثنين، إنّ مشروع التكامل الأوروبي «توفي» أمس الأحد، بعد هزيمة قائمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيّدة لأوروبا بمواجهة حزب التجمّع الوطني المتطرّف.

ويواجه «بانون» انتقادات كثيرة في فرنسا، بسبب صلاته بالتجمع الوطني الذي تتزعّمه مارين لوبن.

وأضاف «بانون»، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، «لقد ماتت حركة التكامل في الاتّحاد الأوروبي كما كانت عليه بشكل دائم الأحد»، واصفاً الانتخابات الأوروبية بأنّها «تاريخية».

وتكبّدت الأحزاب الكبرى المؤيّدة لأوروبا خسائر جسيمة في انتخابات أمس الأحد لكنها تحتفظ بالغالبية في حين كانت قوة الشعبويين اليمينيين محدودة.

وتابع بانون الإستراتيجي السابق الذي يعرّف عن نفسه كمحرّض على الأفكار لدى الحركات القومية الشعبية، «لقد ألقى الرئيس الفرنسي خطاباً قوياً جداً حول مستقبل الولايات المتحدة الأوروبية في سبتمبر 2017 في جامعة السوربون.. بالأمس تمّ رفضه».

وحقّقت هذه الحركات تقدّماً في جميع أنحاء أوروبا في هذه الانتخابات، ونالت قائمة لوبن 23,31% من الأصوات في انتخابات أمس أكثر بنسبة 0,9% من تلك التي يدعمها ماكرون.

وفي عام 2014، فازت الجبهة الوطنية (التجمّع الوطني الآن) بنسبة 24,8% من الأصوات.



حزب دافوس

وعلّق «بانون» الذي التقى في الأشهر الأخيرة مسؤولين في التجمّع الوطني لمناقشة أمور مالية بالقول «ما أدهشني هو أنّ ماكرون لم يوسّع قاعدته خارج النخب في المدن.. إنّه الجزء الفرنسي من حزب دافوس».

وقال بانون الذي كان ضيف مؤتمر «التجمّع الوطني» عام 2018 إنّ الأحزاب القومية الشعبية لديها الآن «القدرة على تشكيل مجموعة قوية يمكن أن تصبح ثاني أكبر كتلة في البرلمان الاوروبي».

وتنقسم هذه الأحزاب حالياً إلى ثلاثة كيانات هي اليمين المتطرّف، أي التجمّع الوطني والرابطة الإيطالية، و«المحافظون القوميون» وتمثل حزب العمّال البولندي وآخرين في مقدّمتهم حزب بريكست بزعامة نايجل فاراج.

وقال بانون «سيتطلب ذلك إحساساً بديهياً سياسياً لأنّ كل حزب مختلف لكن يمكنهم فعل ذلك.. الأمر الأكثر أهمية هو أنّ هذه الكتلة المهمّة تسمح بوجود أقلية معطّلة».

وأعلن بانون أنّه هنّأ «فاراج» مساء أمس بعد تقدّم حزبه المؤيّد لبريكست في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنّه يعتبره رئيس وزراء محتملاً مستقبلاً في بلاده، على غرار ماتيو سالفيني في إيطاليا.