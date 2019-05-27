نتانياهو: الوقت لم يفت لتجنب انتخابات جديدة «غير ضرورية»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إنه لا يزال هناك وقت لتجنب إجراء انتخابات «غير ضرورية» جديدة رغم تعثر المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي بعد أسابيع من انتخابات أبريل.

وقال نتانياهو في كلمة أمام البرلمان «لا داعي لجر البلاد الى انتخابات غير ضرورية ستكلف الكثير من المال وتشلنا جميعا لنصف سنة أخرى»، بحسب «فرانس برس».

ويصطدم نتانياهو بعقبة في شخص وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان الذي يرفض التنازل عن أحد مطالبه للقبول بالمشاركة في الحكومة، وهو قانون حول الخدمة العسكرية الالزامية لليهود المتدينين. وقال نتانياهو أمام الكنيست «اقترحت حلا لكن في الوقت الذي أتحدث فيه اليكم لم أنجح في اقناع أفيغدور ليبرمان». وأضاف «سنشكل هذه الحكومة اليمينية لا يزال أمامنا الوقت ويمكننا القيام بالكثير خلال 48 ساعة».

وقال «لا سبب لتنظيم انتخابات غير ضرورية ستكلف الكثير وتشل البلاد». في وقت سابق اتخذ البرلمان خطوة أولى باتجاه امكانية تنظيم انتخابات بالتصويت على حله في قراءة تمهيدية.