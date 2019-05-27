جون بولتون يزور الإمارات في خضم التصعيد مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 08:19 مساء

يجري مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون محادثات في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، في زيارة تأتي في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد اجتماعات في السعودية لبحث ذلك.

وتعقد السفارة الأميركية في أبوظبي جلسة حوارية مع بولتون خلال زيارته للعاصمة الإماراتية، من دون تأكيد موعد زيارته أوالكشف عن تفاصيل أخرى، وفق «فرانس برس».

وتشهد المنطقة توترًا وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني بداية مايو الحالي. وتستضيف مكة المكرّمة الخميس قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وقمة لمنظمة التعاون الإسلامي أيضًا الجمعة.

وينظر محللون في الولايات المتحدة إلى بولتون على أنّه رجل الحرب في إدارة الرئيس دونالد ترامب. وكان بولتون المعروف بانتمائه إلى تيار المحافظين الجدد وجه «تحذيرًا واضحًا لا لبس فيه إلى النظام الإيراني» في الخامس من مايو، أعلن فيه إرسال حاملة طائرات إلى منطقة الخليج ردًا على «تهديدات إيرانية».

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