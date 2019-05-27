الرئيس السريلانكي: سنوقف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 07:36 مساء
قوات الأمن السريلانكية تنتشر في محيط مسجد اليوسفية في نيغومبو، 24 مايو 2019. (أ ف ب)

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا الإثنين أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر لأن الوضع الأمني «عاد إلى طبيعته بنسبة 99%» بعد اعتداءات الفصح.

وقال الرئيس لدبلوماسيين يمثلون أستراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية في كولومبو، إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، وفق «فرانس برس».

وكان الرئيس أعلن حالة الطوارئ التي تمنح الجيش سلطات واسعة تمكنهم من اعتقال المشتبه بهم وذلك بعد يوم من الاعتداءات التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة أدت إلى مقتل العشرات وجرح 500 شخص. وألقت الحكومة باللوم في الاعتداءات على جماعة جهادية محلية. ونقل مكتب الرئيس عنه قوله «تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر .. إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول».

ويمكن إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر كل مرة. ومدد الرئيس حالة الطوارئ في 22 مايو وستنتهي خلال شهر إلا اذا استخدم سلطاته التنفيذية لتمديدها. وقال إنه بوصفه وزيرًا للدفاع والقانون والنظام، يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرار الهجمات الارهابية التي هزت السلام الذي تشهده البلاد منذ عقد.

وكشفت الاعتداءات عن أخطاء أمنية فادحة. وأمر الرئيس بالتحقيق في فشل السلطات في التحرك بعد تلقيها معلومات استخباراتية دقيقة من جارتها الهند بأن «متطرفين» سيستهدفون كنائس وأهدافًا أخرى في سريلانكا. وأكد الرئيس للدبلوماسيين الأجانب أن قوات الأمن السريلانكية أما اعتقلت أو قتلت جميع الضالعين مباشرة في تفجيرات أحد الفصح.

وتقول الشرطة إن أكثر من مئة شخص من بينهم عشر نساء، محتجزون لعلاقتهم بالاعتداءات. كما اعتقلت قوات الأمن مئة آخرين خلال أربعة أيام منذ الخميس، بحسب مسؤولين عسكريين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
«الأزمات الدولية» تحذر من «انهيار مالي وحرب اقتصادية» تهدد بتقسيم ليبيا
ليبيا
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جراحة ناجحة لطفلة تمتلك 14 إصبعًا في يديها