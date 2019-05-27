ترامب في اليابان.. استقبال إمبراطوري وصفقة سلاح وتطمين لإيران وإشادة بكيم

إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو يستقبلان ترامب وزوجته ميلانيا (رويترز)

استقبال حافل ولقاء إمبراطوري ثم تصريحات لا تعكس طبيعة الرجل الذي يحكم حاليًا الولايات المتحدة الأميركية. هكذا بدت زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى اليابان، والتي أعلن خلالها استعداده للحوار مع إيران وكذلك تفاؤله بنتائج المفاوضات التجارية مع الصين، إلى جانب تقربه المتواصل من الزعيم الكوري الشمالي.

وكان ترامب تلقى استقبالاً حافلاً في اليابان من قبل الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو، اللذين رحبا بالرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا ترامب في القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو اليوم الإثنين.

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وأصبح ترامب أول زعيم عالمي يلتقي الإمبراطور الجديد الذي تولى العرش في الأول من مايو الجاري. وقدم الإمبراطور ترامب وزوجته إلى ولي العهد الأمير فوميهيتو وولية العهد الأميرة كيكو عند مدخل القصر.

وجرى الاحتفال في أراضي القصر الفسيحة، حيث سار الرئيس الأميركي وزوجته والزوجان الإمبراطوريان على البساط الأحمر داخل القصر.

وبعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو، صرح ترامب بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رجل «ذكي جدًا» ويدرك الضرورة بالنسبة إليه للتخلي عن الأسلحة النووية بهدف التمكن من تطوير بلده. وقال إن كيم «يعرف أنه بالنووي وحده يمكن أن تحصل أشياء سيئة. إنه رجل ذكي جدًا، يدرك ذلك جيدًا»، مضيفًا أن كوريا الشمالية لديها «إمكانات اقتصادية هائلة».

وأكد آبي، الإثنين، أنه حصل على «الدعم الكامل» من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وصرّح وفق ما نقلت عنه «فرانس برس»: «أشعر أنني بحاجة للقاء ثنائي مع الرئيس كيم من دون تحديد شروط مسبقة، وأنه من الضروري تبادل معه وجهات نظرنا بكل صراحة (...) الرئيس ترامب (...) قال لي إنه سيقدم دعمه الكامل لذلك».

وفي السياق، أعلن ترامب بعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن اليابان ستشتري 105 مقاتلات أميركية إضافية من طراز اف-35. وصرّح في مؤتمر صحفي بأن «الولايات المتحدة تدعم جهود اليابان لتحسين قدراتها الدفاعية، وفي الأشهر الأخيرة أرسلنا لها كمية كبيرة من العتاد العسكري».

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وأعلن أن «اليابان تنوي شراء 105 (مقاتلات) جديدة من طراز اف-35». وبعد هذه الصفقة، تصبح اليابان التي سبق أن اشترت 42 مقاتلة من هذا الطراز في 2011، الزبون الأول عالميًا لهذه الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس.

وفي الشأن الإيراني، قال ترامب إن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى تغيير النظام» في إيران، في حين أن التوترات بين البلدين تتصاعد مع نشر واشنطن قوات إضافية في المنطقة. وأضاف: «نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية.. سنبرم اتفاقًا» مع طهران.