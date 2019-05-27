رئيس الوزراء اليوناني يدعو إلى انتخابات مبكرة بعد الانتكاسة الأوروبية الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 12:35 صباحا
رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس في بروكسل في 10 أبريل 2019. (فرانس برس)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، الأحد، أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل بعد الانتكاسة التي مني بها في الانتخابات الأوروبية والبلدية على السواء.

وقال تسيبراس في خطاب تلفزيوني، إنه «بعد الجولة الثانية للانتخابات المحلية (في الثاني من يونيو)، سأطلب من الرئيس الدعوة فوراً إلى انتخابات عامة»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ومن المرجّح وفق تقارير إعلامية أن تجري الانتخابات المبكرة في 30 يونيو.

ومع فرز الأصوات في ثلث أقلام الاقتراع، حقّق حزب «سيريزا» اليساري الذي يتزعمه تسيبراس أقل من 24 بالمئة في الانتخابات الأوروبية مقارنة بـ33 بالمئة لحزب المعارضة المحافظ «الديموقراطية الجديدة». 

وفي الانتخابات المحلّية التي تجري في الوقت نفسه، أظهرت نتائج أولية تصدّر حزب «الديموقراطية الجديدة» أيضا، أو ضمانِهِ الفوز في الجزء الأكبر من مناطق اليونان الـ13. 

وقال تسيبراس أصغر رئيس وزراء يوناني خلال الـ150 عاما الماضية، الذي يجاهر بإلحاده «لن أفرّ أو أتخلّى عن الكفاح من أجل المساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية». 

وأضاف أن «النتائج الانتخابية (...) ليست على مستوى توقّعاتنا». 

ودعا زعيم حزب «الديموقراطية الجديدة» كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت سابق تسيبراس إلى الاستقالة. وتنتهي ولاية تسيبراس التي تمتد لأربع سنوات في الخريف المقبل.

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