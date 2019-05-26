أنصار الرئيس البرازيلي يتظاهرون ضدّ «السياسة القديمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 10:37 مساء
تظاهرة لمؤيدي الرئيس جايير بولسونارو في ريو دي جانيرو في 26 مايو 2019. (فرانس برس)

تظاهر آلاف من مناصري الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الأحد، للمطالبة بوضع حد لما وصفوه بـ«السياسة القديمة» التي يجسّدها الكونغرس المتهم بكبح إصلاحات الحكومة.

وجاءت التظاهرة المؤيدة للرئيس الذي شهدت شعبيته تراجعاً في أقل من خمسة أشهر، كبيرة نسبياً، ولكنّها لا تضاهي التظاهرات التي جمعت في 15 مايو أكثر من 1,5 مليون متظاهر من الطلاب والأساتذة المحتجين على اقتطاعات ضريبية واسعة في قطاع التعليم، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وذكر موقع «جي 1»، أن تظاهرات مؤيدة لبولسونارو خرجت في أكثر من خمسين مدينة تقع ضمن 12 ولاية من ولايات البلاد الـ27. وفي منتصف مايو، شهدت أكثر من 200 مدينة من كل الولايات، تظاهرات خاصة حول مسألة التعليم.

اقرأ أيضًا.. اليميني بولسونارو يحسم الانتخابات الرئاسية في البرازيل ويفوز بـ55.1% من الأصوات

وتجمّع عند شاطىء كوباكبانا في ريو دي جانيرو عدّة آلاف، كما شهدت ساو باولو أيضاً تجمّع آلاف في جادة باوليستا الرمزية، بينما تظاهر في برازيليا نحو ثلاثة آلاف.

ويحوز الحزب الرئاسي على نسبة 10% من مقاعد البرلمان فقط، فيما تبدو المؤسسة التشريعية فاترة تجاه إقرار قانون حول التقاعد، حجر زاوية في برنامج بولسونارو، وتجاه إقرار مشروع قانون لمكافحة الجريمة.

كما دفع النواب الرئيس البرازيلي إلى مراجعة عدد من إصلاحاته، بالإضافة إلى مرسوم حيازة الأسلحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
الملاكم الليبي عبدالمعز الزناد يفوز بالضربة القاضية على خصمه الإيطالي
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
من صحفي إلى وزير خارجية..«بوجو» الطموح هل يخلف تريزا ماي؟
دولى
إبراهيم الكوني يكتب عن شقيقه أوفنايت: مرثية الذكرى الأولى لغياب الطَّيف
ثقافة وفن
بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان ...
دولى
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لجولف فولكس فاغن 2020