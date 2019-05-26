التجمع الوطني بزعامة لوبن يتقدم على حزب ماكرون في الانتخابات الأوروبية في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 08:32 مساء

تصدّر حزب «التجمّع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن انتخابات المجلس الأوروبي في فرنسا الأحد، بحسب استطلاعين أجريا لدى الخروج من مراكز الاقتراع، في نتائج ستشكل إذا تأكدت خيبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للوحدة الأوروبية.

وأعطى استطلاعان أجراهما مركزا «إيفوب فيدوسيال» و«هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا» التجمّع الوطني ما بين 24 و24,2 بالمئة من الأصوات يليه التحالف الوسطي لماكرون بنسبة تراوح بين 22,5 و23%، فيما نال حزب الخضر ما بين 12 و12,7 متخطيا النسبة التي حققها في انتخابات عام 2014 حين نال 8,9%، بحسب «فرانس برس».

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