ترامب يقلل من أهمية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية خلال زيارة لليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 03:49 مساء

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة في اليوم الثاني من زيارته لليابان، الأحد، ثقته بالزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون رغم اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة.

وقبل أن يمارس رياضة الغولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كتب ترامب تغريدات تهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوتر. وقال في تغريدة: «أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة الحجم، مما أزعج البعض في بلادي وآخرين، خلافًا لي أنا».

ويلمح ترامب على ما يبدو إلى تصريحات مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي رأى السبت أن التجربتين اللتين أجرتهما كوريا الشمالية مطلع مايو تشكلان «بلا أدنى شك» انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال الرئيس الأميركي: «أثق في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي».

وكانت قمة أولى بين ترامب وكيم انتهت في سنغافورة في يونيو 2018 بإعلان مشترك يتحدث عن «إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية»، وهي صيغة غير واضحة تسمح للطرفين بتأويلات مختلفة. لكن القمة الثانية في هانوي انتهت بفشل ذريع.

مفاوضات التجارة
ومن المقرر أن يتم التطرق على الأرجح إلى هذه القضية خلال المحادثات الرسمية بين ترامب وآبي اللذين سيبحثان في مسألة التجارة، بينما تحاول الولايات المتحدة أول قوة اقتصادية في العالم واليابان التي تحتل المرتبة الثالثة التوصل إلى اتفاق.

لكن ليس هناك أي إعلان متوقع خلال الزيارة. فقد كتب ترامب في تغريدة أن الولايات المتحدة واليابان «تقدمتا كثيرًا» في محادثتهما التجارية، لكن «الجزء الأساسي» من المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو في اليابان. وكتب ترامب في تغريدته: «تقدمنا كثيرًا في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان». وأضاف أن «الزراعة ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان جدًّا». لكنه أكد أن «الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو وأتوقع أرقامًا كبيرة».

ويلمح ترامب بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني بينما تتحدث شائعات عن احتمال أن يدعو آبي إلى انتخابات تشريعية مبكرة أيضًا. وكان الرئيس الأميركي هاجم فور وصوله إلى اليابان العلاقة التجارية غير المتوازنة بين الطرفين، متعهدًا بأنها ستصبح «عادلة بعض الشيء» بعد التوصل لاتفاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
الملاكم الليبي عبدالمعز الزناد يفوز بالضربة القاضية على خصمه الإيطالي
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
من صحفي إلى وزير خارجية..«بوجو» الطموح هل يخلف تريزا ماي؟
دولى
إبراهيم الكوني يكتب عن شقيقه أوفنايت: مرثية الذكرى الأولى لغياب الطَّيف
ثقافة وفن
بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان ...
دولى
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لجولف فولكس فاغن 2020