زلزال بقوة 8 درجات يضرب البيرو ولا ضحايا

زلزال بقوة 8,0 درجات يهز البيرو

ضرب زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، البيرو، في وقت مبكر اليوم الأحد، مما دفع السكان للفرار من منازلهم لكن دون أن ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن مركز الزلزال كان على عمق 110 كلم، ووقع الساعة 07,41 ت غ على بعد نحو 75 كلم جنوب شرق بلدة لاغوناس قرب الحدود مع البرازيل.

وأشار تقييم أولي لمركز المسح الجيولوجي الأميركي إلى «احتمال سقوط بعض الضحايا ووقوع أضرار» متوقعًا أن يكون «التأثير محلي نسبيًا»، وأضاف لاحقًا أن زلازلاً بعمق مشابه «تسبب عادة بضرر أقل على سطح الأرض لكن (...) يمكن الشعور بها من مسافات أبعد من مراكزها»، وشعر سكان شمال ووسط البيرو بما في ذلك في ليما بالهزّة.

تقييم المناطق المتأثرة

وقال علماء الزلازل لدى معهد الجيوفيزياء في البيرو إن قوة الزلزال الذي دام لأكثر من دقيقتين بقليل بلغت 7,5 درجة، ودعا رئيس البيرو، مارتن فيزكارا، المواطنين إلى «التزام الهدوء» في رسالة نشرها على حسابه في «تويتر»، وقال «نقيّم المناطق المتأثرة».

وأشارت تقارير أولية بثها التلفزيون المحلي إلى وقوع أضرار في بعض الأبنية في مدينة يوريماغواس قرب مركز الهزة لكن لم تسجل أي إصابات، وأكد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ عدم وجود أي تهديد من احتمال وقوع تسونامي كون الهزة وقعت على عمق كبير في عمق الأرض.

وفي فبراير، هز زلزال بقوة 7,5 درجة كان مركزه في الإكوادور منطقتي الساحل والأمازون في شمال البيرو، وتسبب بجرح تسعة أشخاص وأضرار في الإكوادور، إلا أن البيرو لم تتأثر.