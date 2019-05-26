فقدان أربعة بحارة يابانيين إثر غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 10:50 صباحا
سفينة تابعة لسلاح البحرية الياباني (ا ف ب)

فُقد أربعة بحارة يابانيين، الأحد، بعد غرق سفينة شحن جراء اصطدامها ليلاً بسفينة أخرى قبالة سواحل اليابان، وفق ما أعلن مسؤول في خفر السواحل ونقلت «فرانس برس».

واصطدمت السفينتان «سينشومارو» و«سيموهامارو» اللتان ترفعان العلم الياباني، الأحد نحو الساعة 02:10 (17:00 ت غ السبت) في مياه المحيط الهادئ قبالة محافظة شيبا في شرق اليابان.

وقال مسؤول محلي في خفر السواحل هيروميتسو كاواغوشي، لوكالة «فرانس برس»: «يبدو أن سفينة سينشومارو غرقت في مكان الاصطدام. أنقذت سفينة تابعة لخفر السواحل هي ماتسوهيما، قبطان سينشومارو لكن أربعة بحارة آخرين -باقي أفراد الطاقم- في عداد المفقودين».

والأفراد الأربعة من طاقم السفينة الأخرى «سيموهامارو»، بصحة جيدة. ولم يعرف مدى الأضرار التي لحقت بهذه السفينة على الفور.

وأوضح كاواغوشي أن ضبابًا كثيفًا كان يغطي المنطقة لحظة وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن تسرب نفط لوحظ في مكان الاصطدام. وقال إن سينشومارو كانت تنقل 1600 طن من الفولاذ من مدينة كاشيما في شرق اليابان إلى مدينة أوساكا، وهي مركز تجاري كبير في غرب الأرخبيل الياباني.

ونشر خفر السواحل خمسة زوارق دورية ومروحية ووحدة خاصة للبحث والإنقاذ لمحاولة العثور على المفقودين وكُلفت وحدة خاصة أخرى احتواء بقعة النفط، وفق كاواغوشي.

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