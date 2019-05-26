مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في ست دول في آخر أيام الانتخابات الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 08:57 صباحا
متظاهر يلوح بعلم الاتحاد الأوروبي خلال تجمع من أجل المناخ في ميونيخ (ا ف ب)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ست من الدول الـ21 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجري فيها انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد، لاقتراع يتوقع أن تحقق فيه الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية تقدمًا جديدًا، حسب استطلاعات الرأي.

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وذكرت «فرانس برس» أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص لهذه الانتخابات التي تجري في 21 دولة أوروبية الأحد.

ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائبًا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات، يقومون خلالها بدور حاسم في صياغة القوانين الأوروبية.

وجرى الاقتراع في الدول السبع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءًا من 23 مايو.

وتتسم انتخابات هذه المؤسسة الأوروبية التي لم تكف عن تعزيز صلاحياتها بمشاركة ضعيفة عادة بلغت 42,6% في 2014.

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وترجح استطلاعات الرأي أن تحقق كل القوى المشككة في الوحدة الأوروبية والشعبوية والقومية على المستوى الأوروبي بشكل عام، تقدمًا كبيرًا داخل البرلمان الأوروبي. ويتوقع أن يبدأ صدور النتائج في الساعة 21:00 ت غ.

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