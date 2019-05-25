وصول ترامب إلى طوكيو في مستهل زيارة دولة لليابان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 10:52 صباحا
شينزو آبي (يمين) ودونالد ترامب (يسار)

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان، بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية. ووفق «فرانس برس»، هبطت طائرة «إير فورس وان» الرئاسية في اليابان قرابة الساعة الخامسة مساء (08:00 ت غ).

وسيتخلل الزيارة لقاء بالإمبراطور الجديد ناروهيتو يوم الإثنين، وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضًا رئيس الوزراء شينزو آبي.

وأشاد مسؤولون يابانيون وأميركيون بالعلاقة «غير المسبوقة» بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني. وكان آبي عاد للتو من واشنطن بينما سيعود ترامب إلى اليابان بعد أكثر من شهر بقليل لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا (غرب).

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته «ثلاث زيارات في كلا الاتجاهين خلال فترة زمنية قصيرة هي دلالة حقيقية على مدى قرب العلاقة». وأشار دبلوماسي ياباني إلى أن كثرة التواصل بينهما «تعكس مستوى غير مسبوق في العلاقات الشخصية المقربة التي تربط بين الزعيمين الياباني والأميركي».

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