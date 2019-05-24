ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّه «يشعر بالأسى» على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أعلنت استقالتها الجمعة بعد فشلها مرة تلو الأخرى في تمرير اتفاق بريكست في البرلمان.

وقال ترامب في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته في رحلة إلى اليابان «أشعر بالأسى على تيريزا. أنا معجب بها كثيراً. إنها امرأة جيدة لقد عملت بكدّ. انها قوية للغاية».

وتستعد تيريزا ماي التي أعلنت، الجمعة، تخليها عن رئاسة حزب المحافظين البريطاني في السابع من يونيو، إلى مغادرة منصبها دون أي مجد خاص، حيث أخفقت بتنفيذ «بريكست» الذي لم تصوت له، لكنّه دمّر ولايتها.

وأعلنت ماي وقد بدا عليها التأثر تخليها عن مهامها كرئيسة لحزب المحافظين وللوزراء في 7 يونيو، آسفةً «بشدّة» لعدم تمكنها من تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وطمأن وصول ماي إلى السلطة في يوليو 2016 البريطانيين بعد استفتاء اختاروا فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبدت ابنة القس التي لا تتمتع بأي جاذبية خاصة لكنها كادحة في العمل، المرشح الأفضل لقيادة المملكة المتحدة، المنقسمة بعد حملات الاستفتاء، في أكثر الفترات الحساسة في تاريخها.

لكن بعد ثلاث سنوات، يبقى البلد الذي كان من المفترض أن يغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، ممزقًا، مع برلمان غير قادر على التوافق حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وقاعدة شعبية منقسمة.