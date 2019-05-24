ميركل «تحترم» قرار تيريزا ماي بالاستقالة

أعلنت ناطقة باسم أنغيلا ميركل، الجمعة وفق ما نقلت «فرانس برس»، أن المستشارة الألمانية «تحترم» قرار نظيرتها البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة إثر فشلها في إقناع النواب البريطانيين بالمصادقة على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

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وقالت الناطقة مارتينا فيتز: «في شكل عام، تحرص (المستشارة) على أن تحافظ الحكومة الألمانية على تعاونها الوثيق مع الحكومة البريطانية (...) وهذا الأمر سيبقى على هذا النحو»، رافضةً التطرق إلى نتائج هذه الاستقالة على ملف «بريكست»، معتبرةً أنها تبقى «رهنًا بتطورات السياسة الداخلية البريطانية».