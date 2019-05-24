سلطنة عُمان تسعى إلى تهدئة التوتر بين طهران وواشنطن

وزير خارجية عُمان خلال اجتماع جامعة الدول العربية (ا ف ب)

قالت سلطنة عُمان، الجمعة وفق ما نقلت «فرانس برس»، إنها تعمل على «تهدئة التوتر» بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أعلنت طهران أنها غير مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن التي تفكر في إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

وترتبط السلطنة بعلاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة واضطلعت بوساطة مهمة في المناقشات التي أدت إلى الاتفاق الدولي للحد من البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم في فيينا في يوليو 2015.

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لكن العلاقات تدهورت بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وقال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله، بحسب ما نشر على حساب وزارته على «تويتر»: «نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران».

وأشار الوزير إلى «خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره»، مؤكدًا أن الطرفين الأميركي والإيراني «يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد». ولم يذكر الوزير ما هي الأطراف الأخرى المعنية بتلك الاتصالات.

وبلغ التوتر بين طهران وواشنطن أشده خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة ما سمته «تهديدات» إيرانية. وقالت واشنطن الخميس إنها تدرس إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لضمان أمن القوات المنتشرة فيها بالفعل.

وبعد إعلانه استعداده للحوار مع طهران، قال ترامب الإثنين إن حكومته لم تسع فعلاً إلى ذلك، مضيفًا أن على إيران أن تتخذ الخطوة الأولى. ورد مسؤول إيراني الخميس بأن إيران ليست على استعداد للحوار مع الولايات المتحدة.

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وقال كيوان خسروي الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي «قلنا بصراحة إن الطريق سيبقى كما هو طالما لم تتغير السلوكيات ولم يتم تأمين حقوق البلاد ولم يتحول المسار من التبجحات الى الخطوات العملية، لن يكون هناك تفاوض بأي شكل من الأشكال»، وفقًا لوكالة «إرنا».

وتهدد طهران بالتخلي التدريجي عن اتفاقية فيينا إذا لم يسمح لها الشركاء الآخرون في الاتفاقية بالالتفاف على العقوبات الأميركية. وقطعت إيران والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1980.