واشنطن توجه 17 تهمة جديدة لمؤسّس موقع «ويكيليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 مايو 2019, 12:24 صباحا

أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس توجيه 17 تهمة جديدة إلى مؤسّس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج الموقوف في بريطانيا، بينها خصوصاً تهم منصوص عليها في قوانين مكافحة التجسس.

وأسانج، المواطن الأسترالي الذي لجأ في 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها لغاية 11 أبريل حين اعتقلته الشرطة البريطانية بعد سحب كيتو حق اللجوء منه، ملاحق أساساً في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالقرصنة المعلوماتية.

وتتّهم الولايات المتحدة أسانج خصوصاً بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره في 2010 حوالي 750 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سريّة للغاية.

وقالت وزارة العدل في بيان إنّ أسانج متهم أيضاً بـ«التآمر» مع تشيلسي مانينغ، محلّلة الاستخبارات العسكرية السابقة المتحوّلة جنسياً والتي حكم عليها بالسجن في 2013 بتهمة تسريب هذه الوثائق لموقع «ويكيليكس».

وأوضح بيان الوزارة أنّ أسانج متّهم بـ«مساعدة (مانينغ) على الحصول على معلومات سرية مع علمه بأنها قد تستخدم ضد مصلحة الولايات المتحدة ولمصلحة دولة أجنبية».

من جهته قال جون ديمرز، المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة العدل، خلال مؤتمر صحافي إن «الوزارة تأخذ على محمل الجد دور الصحافيين في ديموقراطيتنا، لكنّ جوليان أسانج ليس صحافياً».

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