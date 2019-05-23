ترامب يهاجم وزير خارجيته السابق: «شديد الجهل وكان علي التخلص منه مبكرًا»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون (الإنترنت- أرشيفية)

وصم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجددًا الخميس وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون، بـ«الجهل»، معترضًا على قوله إنه «كان أقل استعدادا من نظيره الروسي في أول لقاء بينهما في 2017».

وكتب ترامب في تغريدة عبر «تويتر»، «اختلق ريكس تيلرسون وهو جاهل تمامًا وليس لديه لا الاستعداد ولا الذكاء الكافي ليكون وزير خارجية، قصة ادعى فيها أني كنت أقل استعدادا من فلاديمير بوتين خلال لقاء هامبورغ في ألمانيا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأضاف «لا أعتقد أن بوتين يوافق على ذلك. أنظروا كيف هي الولايات المتحدة».

وبحسب جريدة «واشنطن بوست»، روى تيلرسون، الذي كان وزير خارجية في العام الأول من ولاية ترامب، هذه القصة الثلاثاء الماضي أثناء جلسة استماع مطولة مغلقة أمام لجنة برلمانية.

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وبحسب هذه الرواية التي نقلتها مصادر برلمانية، كان ترامب يتوقع مقابلة سريعة مع بوتين في هامبورغ في يوليو 2017، لكن المقابلة استمرت لأكثر من ساعتين ولم تكن في صالح ترامب.

وتحظى المقابلات بين ترامب وبوتين باهتمام خاص في واشنطن، حيث اتهم قسم من الطبقة السياسية الرئيس الأميركي بتوجه تصالحي مفرط إزاء الرئيس الروسي.

ولزم تليرسون نسبيا التكتم منذ إقالته القاسية في مارس 2018، لكن علاقاته السيئة مع ترامب معروفة للجميع.

وكان تيلرسون رئيس مجلس الادارة السابق لشركة إكسون موبيل، قال في ديسمبر 2018، إن ترامب «يفتقر إلى الانضباط، ولا يحب القراءة ولا يقرأ التقارير».

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وأضاف «كان يجب أن أقول له سيدي الرئيس، أفهم ما تريدون القيام به لكن لا يمكنكم فعله بهذه الطريقة لأن في ذلك مخالفة لقانون وانتهاك لمعاهدة، وكان ذلك يزعجه كثيرا».

وكانت تلك العبارات أثارت حنق ترامب الذي اتهم وزيره السابق للخارجية مرة أولى بأنه «شديد الجهل».

وأضاف الرئيس الأميركي «كان كسولاً جدًا (..) ولا يملك القدرات الذهنية اللازمة (..) كان علي التخلص منه في وقت أبكر».