القضاء الأوروبي يلزم مارين لوبن بدفع 300 ألف يورو بعد منحها وظيفة لمساعدتها

زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن تلقي خطابا في فيلبلوفان في 21 مايو 2019. (فرانس برس)

رد القضاء الأوروبي، طعنًا لزعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن قدمته احتجاجا على حكم قضى بإجبارها على دفع حوالي 300 ألف يورو، لقيامها بمنح وظيفة وهمية لمعاونة لها هي حاليا مرشحة للانتخابات الأوروبية.

وذكرت «فرانس برس»، الخميس، أن محكمة العدل الأوروبية رفضت طعن لوبن ضد قرار صدر في يونيو 2018، المرحلة الأخيرة في هذا الإجراء على المستوى الأوروبي.

وكانت رئيسة التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقًا)، أعلنت الطعن في الحكم بعد قرار لمحكمة العدل الأوروبية في 19 يونيو 2018 قضى بتدفيعها مبلغ 300 ألف يورو. وقد فتح القضاء الفرنسي أيضا تحقيقا في هذه القضية.

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وكانت المحكمة اعتبرت أن لوبن «لم تتمكن من إثبات أن مساعدتها كانت تقوم فعليا بمهام لصالحها».

والتسديد يتعلق بتوظيف كاترين غريسيه، مساعدة برلمانية من نهاية 2010 حتى مطلع 2016. وتترأس مكتب لوبن منذ 2015 وهي حاليا رقم 10 على قائمة التجمع الوطني للانتخابات الأوروبية.

في قضية مماثلة يطالب البرلمان الأوروبي أيضا لوبن بدفع 40 ألف يورو بشأن توظيف حارس شخصي كمساعد. في كلا الحالتين استند البرلمان إلى تحقيق مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال